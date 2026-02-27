По информации чиновников, ограничения движения в Черновцах носят временный характер.

Ограничение движения в Черновцах было введено на нескольких отрезках из-за ремонтных и инженерных работ, сообщает Politeka.

Об изменениях сообщил городской совет.

До 24 марта включительно перекрыта часть улицы Руданского - от Главной до Волошина. На этом участке идет капитальный ремонт дорожного покрытия на Главной, что требует полного прекращения проезда рядом.

На Каштановой, в районе дома №33-А, до 1 мая действует частичное сужение. Там обустраивают водопроводную камеру. Транспорт пропускается с учетом строительных работ и требований безопасности.

В мэрии уточняют, что сроки определены в соответствии с календарным планом подрядчиков. После завершения процессов проезд на указанных отрезках возобновят в обычном режиме.

По информации чиновников, ограничения движения в Черновцах носят временный характер и связаны с обновлением инженерной и дорожной инфраструктуры. Водителям советуют заранее планировать маршрут, учитывая действующие изменения.

Кроме того, в Черновцах ввели временные ограничения движения транспорта из-за работ на городских объектах инфраструктуры. Ограничения касаются участки улицы Зеленой – от Лубенской до Старожучковского пути.

Перекрытие продлится до 3 апреля включительно. На основном отрезке установлено полное ограничение проезда, а на перекрестке с улицей Старожучковский путь движение разрешено только в пределах одной полосы.

По данным городского совета, работы производятся в рамках капитального ремонта улично-дорожной сети. Цель – улучшение состояния покрытия, повышение безопасности дорожного движения и обновление городской инфраструктуры.

