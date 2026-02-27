Дефицит продуктов в Винницкой области уже отражается на рынке.

Винницкая область испытывает дефицит продуктов в связи с нехваткой работников для сбора урожая, сообщает Politeka.

Садовые, тепличные и плодоовощные хозяйства нуждаются в тысячах людей, а украинские сборщики предпочитают работу в Европе с более высокой оплатой и более комфортными условиями.

По данным Госстата за 2024 год, площадь малинников в Украине составляет 5000 гектаров. С учетом 15 человек на гектар для полного сбора ягод требуется более 70 тыс. сезонных работников. Глава Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник отмечает, что без иностранных рабочих Украина рискует потерять позиции ведущего экспортера малины.

Похожая ситуация наблюдается на плантациях голубики, клубники и яблонь. Для полноценного сбора урожая необходимо более 100 тыс. человек и фермеры рассматривают привлечение кадров из Непала и Бангладеш. В настоящее время внутренние ресурсы обеспечивают только половину потребности из-за низкой оплаты.

По сравнению с Польшей, где сбор малины приносит около 3000 грн. в день, украинские фермеры предлагают меньше. Условия проживания, транспорт и комфорт в ЕС значительно более привлекательны, поэтому сезонные работники выбирают Италию, Испанию или Польшу. Некоторые хозяйства готовы повышать зарплаты до 1500 евро в месяц, чтобы удержать кадры внутри страны.

Чтобы частично решить проблему, фермеры внедряют самосбор покупателей и механизацию на крупных плантациях. Также растет спрос на иностранных рабочих: неквалифицированные могут получить от $500, а квалифицированные – до $800. Больше всего запросов поступает из Харьковской, Запорожской, Киевской, Житомирской, Черкасской и Винницкой областей.

Жесткие требования законодательства по найму иностранцев остаются преградой. Зарегистрированные законопроекты в Верховной Раде предлагают упростить процедуры, но конкуренция с работодателями других азиатских стран остается серьезной проблемой.

Дефицит продуктов в Винницкой области уже сказывается на рынке, и без комплексных решений ситуация может ухудшиться в сезон сбора урожая.

