Индексация пенсий с 1 марта в Одесской области подразумевает повышение на 12,1% и стартует в 2026 году, сообщает Politeka.

О решении заявил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин во время Часа вопросов к Правительству в Верховной Раде. По его словам, пересмотр касается всех граждан, получающих средства через Пенсионный фонд.

Чиновник отметил, что показатель на 4% превышает прошлогоднюю инфляцию и охватывает каждого получателя. Перерасчет произведут автоматически, без дополнительных обращений.

Основанием для перемен стала финансовая стабильность фонда. Впервые за длительный период год начался со сбалансированной сметой. Бюджет на 2026-й превышает 1,2 триллиона гривен и не имеет дефицита. Это гарантирует предсказуемость начислений для более чем 10 миллионов человек.

Средний размер обеспечения в этом году составляет около 6 500 гривен. В то же время, более 4,3 миллиона граждан получают меньшие суммы. Именно поэтому пересмотр стал частью более широкой реформы системы.

Министерство подготовило обновленную модель и завершает работу над законопроектом, который должен закрепить долгосрочную стабильность и прозрачные правила начислений.

Аналитики считают, что индексация пенсий с 1 марта в Одесской области поддержит покупательную способность пожилых жителей и будет способствовать уменьшению социального неравенства.

Также следует отметить, что подробные разъяснения о суммах и сроках можно получить в территориальных подразделениях фонда или через официальные онлайн-сервисы.

Обновленные начисления начнут поступать получателям в соответствии с установленным графиком уже в марте.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Одесской области: магазины резко изменили расценки.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе: какие документы нужно предоставить.