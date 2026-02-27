Местным жителям в 2026 году дают несколько советов, которые следует прислушаться во время завершения отопительного сезона в Запорожье.

В Запорожье отмечают приближающееся завершение отопительного сезона 2026, сообщает Politeka.

Местные власти напоминают, что порядок подключения и отключения тепла регулируется пунктом 8 Правил предоставления услуг теплоснабжения, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 21 августа 2019 года №830.

Конкретная дата отключения батарей в документе не указана. Теплоснабжение прекращается, когда среднесуточная температура в течение трех суток превышает +8°C. Это позволяет перевести котельные в летний режим без резких изменений в квартирах и социальных заведениях.

Специалисты объясняют местным украинцам, что с ростом температуры теплосети начинают постепенно сбавлять подачу горячей воды. В районах с альтернативными системами отопления отключение может произойти несколько раньше, что помогает экономить энергоресурсы.

Местным жителям в 2026 году советуют:

проверять тепло в комнатах;

контролировать батареи и вентиляционные решетки;

поддерживать комфортную влажность и проветривать помещение;

следить за показателями счетчиков и своевременно передавать его в теплосеть.

Также стоит упомянуть о том, что в прошлом году завершение отопительного сезона в Запорожье не стало моментальным. Батареи работали еще несколько дней в минимальном режиме, а температура в комнатах оставалась на уровне 18°C, в угловых – 22°C. При нарушениях температурного режима жители обращались на горячую линию «15-80», где проблемы решали оперативно.

Теплосети города будут работать в режиме плавного отключения, чтобы обеспечить комфорт жителям.

