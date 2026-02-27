Новый график движения поездов из Запорожья с конца февраля предполагает изменения в периодичности курсирования двух популярных социальных рейсов дальнего сообщения.

Новый график движения поездов из Запорожья начнет действовать с 27 февраля и касается двух социальных экспрессов, которые ездят во Львов, сообщает Politeka.

По обновленному решению "Укрзализныци", новый график движения поездов в Запорожье предусматривает, что №85/86 и №127/128 будут выходить на маршрут через день.

Это означает сокращение количества рейсов для пассажиров сразу нескольких регионов Украины. Речь идет о пассажирских составах, многие годы остававшихся одними из самых популярных среди украинцев.

Они обеспечивали стабильное железнодорожное сообщение между юго-востоком, центральными областями и западом страны. Один из этих рейсов следует через Днепр, Белую Церковь и Винницу, другой проходит через Кривой Рог и Кропивницкий.

Оба маршрута играют важную роль для жителей прифронтовых и приближенных к ним территорий, ведь позволяют добраться не только до Львова, но и воспользоваться дальнейшими пересадками на международные направления в европейские страны.

По данным перевозчика, именно эти экспрессы в 2023 году вошли в тройку лидеров по количеству перевезенных пассажиров, заняв второе и третье места соответственно.

Поэтому решение внедрить новый график движения поездов из Запорожья может напрямую повлиять на поездки жителей Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской и Львовской областей.

Для многих людей эти рейсы были удобным и доступным способом добраться до места работы, учебы или решить личные и семейные дела. Экспрессы курсировали каждый день.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Запорожской области: где можно получить 42 тысячи и кто в списке счастливчиков.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: кто воспользуется этой поддержкой.

Как сообщала Politeka, Доплаты для пенсионеров в Запорожье: часть украинцев порадуют неплохой надбавкой, кому повезет.