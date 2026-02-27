Завершение отопительного сезона 2026 в Харькове позволяет жителям постепенно приспособиться к более теплой погоде.

В Харькове близится завершение отопительного сезона 2026, сообщает Politeka.

Отключение тепла происходит в соответствии с пунктом 8 Правил предоставления услуг теплоснабжения, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины №830 от 21 августа 2019 года.

Документ не содержит конкретной даты, поэтому тепло выключается, когда среднесуточная температура превышает +8°C в течение трех дней подряд. В настоящее время котельные и теплосети постепенно переходят в летний режим работы.

В районах с альтернативным отоплением подачу тепла могут прекращать раньше, чтобы сохранить энергоресурсы. Когда температура стабильно поднимется, местные сети начнут уменьшать подачу тепла в жилые дома, школы и больницы.

Специалисты советуют жителям следить за прогнозом погоды и контролировать температуру в собственных домах, чтобы комфортно адаптироваться к переменам. Важно проверить состояние батарей, вентиляционных решеток и счетчиков, планировать проветривание и регулировать влажность в помещениях.

В прошлом году сезон завершили 31 марта, однако в некоторых общинах тепло подавали еще несколько дней из-за неустойчивой погоды. Такой подход позволяет избежать резких перепадов и обеспечивает равномерный обогрев.

Завершение отопительного сезона 2026 в Харькове позволяет жителям постепенно приспособиться к более теплой погоде, экономно использовать ресурсы и планировать расходы на обогрев в новом сезоне.

Горожане могут заранее подготовиться к отключению тепла, что поможет сохранить комфорт в квартирах и избежать ненужных затрат.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: кто рискует потерять соцподдержку.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове: куда обращаться, чтобы получить крышу над головой.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: что именно могут предоставить и куда обращаться.