Денежная помощь для ВПЛ во Львове является важной финансовой поддержкой для украинцев, вынужденных покинуть свой дом.

Денежная помощь для ВПЛ во Львове может прекратиться в отдельных случаях, сообщает Politeka.

Специалисты Юридического советчика для переселенцев объяснили, в каких случаях покупка недвижимости действительно влияет на право получать денежную помощь для ВПЛ во Львове.

Господдержка назначается и выплачивается в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины №332 от 20 марта 2022 года. В этом документе четко определены основания, по которым выплата не предоставляется или прекращается.

Среди них есть и факт приобретения недвижимого имущества или наличие не соответствующего установленным критериям жилья.

В частности, денежная помощь для ВПЛ во Львове не назначается или отменяется, если кто-то из членов семьи переселенца в течение последних трех месяцев или во время получения соцподдержки купил квартиру, дом или земельный участок на сумму более 100 тысяч гривен.

Однако на практике существуют нюансы, из-за которых выплаты могут быть прекращены даже после покупки более дешевой недвижимости.

Юристы отмечают, что соцвыплаты могут отменить, если член семьи переселенцев имеет в собственности жилье или жилое помещение, расположенное на территории, не входящей в перечень регионов, где продолжаются или продолжались боевые действия, или на территории, где официально определена дата завершения боевых действий или оккупации.

Также основанием для прекращения поддержки является жилье, расположенное на территории боевых действий или временной оккупации, если оно сдается в аренду.

Отдельно учитывается и недвижимость, приобретенная на таких территориях уже после их внесения в список активных или возможных боевых действий или временной оккупации.

