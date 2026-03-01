Завершение отопительного сезона 2026 года в Полтавской области позволит жителям постепенно адаптироваться к более теплой погоде.

В Полтавской области близится завершение отопительного сезона 2026 года, сообщает Politeka.

Известно, что порядок включения и отключения отопления регламентируется пунктом 8 Правил предоставления услуг теплоснабжения, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 21 августа 2019 года №830.

В документе нет конкретной даты завершения сезона. Отключение тепла производится, если среднесуточная температура в течение трех суток стабильно превышает +8°C. Это позволяет постепенно переводить котельные и теплосети в летний режим без резких перепадов температуры в жилых домах и в социальных объектах.

Специалисты советуют жителям в 2026 году:

проверять состояние батарей и вентиляционных решеток, чтобы тепло распределялось равномерно;

контролировать температуру в доме и регулировать обогрев во избежание перегрева и экономить энергоресурсы;

планировать проветривание и поддерживать оптимальную влажность для комфорта и предотвращения появления плесени;

следить за показателями счетчиков и своевременно передавать данные в теплосеть;

убедиться, что шторы и мебель не закрывают батареи, чтобы тепло эффективно распространялось;

обращать внимание на состояние уплотнителей в окнах и дверях во избежание потерь тепла;

при возможности использовать термостаты на радиаторах для поддержания комфортной температуры в каждой комнате.

Напомним, что в прошлом году батареи выключались постепенно, в жилых домах и социальных заведениях тепло подавалось по необходимости. Жителям советовали контролировать температуру в домах и следить за показателями счетчиков, чтобы обеспечить комфорт и избежать недоразумений с теплосетью.

Завершение отопительного сезона в Полтавской области позволит жителям постепенно адаптироваться к более теплой погоде и планировать расходы на обогрев жилья.

