Подорожание проезда в Ровенской области фиксируют пассажиры по отдельным междугородным направлениям, сообщает Politeka.

Жители региона сообщают о новых ценах на билеты и объясняют ситуацию ростом стоимости горючего.

Перевозчики время пытались сдерживать тариф. Однако в последнее время оплата за поездки начала постепенно расти. Прежде всего, на это повлияло повышение цены горючего, которое существенно увеличило расходы транспортных компаний.

Житель области Юрий рассказал, что заметил изменения на маршруте Горбаков – Ровно. По его словам, билет подорожал на 10 гривен, и теперь стоит 55 грн.

Местные также упоминают, что в 2009-2012 годах поездка по этому направлению обходилась примерно в 18 гривен. Поэтому нынешние расценки вызывают у пассажиров удивление и активные обсуждения.

Подорожание коснулось и рейса Ровно – Тучин. Поездка по этому маршруту теперь стоит 69 гривен, хотя раньше пассажиры платили около 52 гривен.

Эксперты отмечают, что подорожание проезда в Ровенской области связано, прежде всего, с ростом расходов перевозчиков на горючее и техническое обслуживание транспорта. Такие факторы оказывают непосредственное влияние на формирование тарифов.

Специалисты советуют пассажирам заранее планировать поездки, сравнивать разные маршруты и пользоваться онлайн-сервисами для поиска более выгодных вариантов. Также следует следить за сообщениями перевозчиков, иногда предлагающих акционные предложения или временные скидки.

Жителям региона советуют следить за обновлением от перевозчиков, ведь стоимость поездок может изменяться в зависимости от экономической ситуации.

Источник

Последние новости Украины:

