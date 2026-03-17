В Киевской области действует программа бесплатного жилья для ВПЛ, которая охватывает столицу и окрестные населенные пункты через платформу «Допомагай», сообщает Politeka.

Инициатива предусматривает временное размещение на период военного положения. Владельцы недвижимости публикуют предложения по разным условиям пребывания, формату жилья и бытовым правилам.

Один из вариантов доступен в Киеве на улице Головатого – отдельная комната в частном доме. Помещение рассчитано на двоих, удобно для женщины или матери с ребенком от трех лет. Есть кухня, ванная, санузел и доступ к воде, а также возможность самостоятельного приготовления пищи. Отопление печное. Денежная плата не предусмотрена, но хозяева просят помогать повседневным делам.

Еще один вариант расположен в селе Романков Обуховского района, на улице Лесной. Там предлагается трехкомнатный дом с автономным отоплением, газом, электричеством, канализацией и интернетом. Локация находится в лесном массиве в 18 км от Киева.

Условия проживания включают уход за территорией и выполнение хозяйственных работ: кошение газона, уборку листьев, очистку дорожек от снега, контроль котлов и генератора, мелкий ремонт при необходимости.

Отдельные предложения подразумевают возможность проживания для мужчин в столице на любой срок. Пребывание можно совмещать с дистанционной работой, подработками или хозяевами. Дополнительно предлагают вакансии грузчика с ежедневной оплатой.

Платформа рекомендует потенциальным жителям уточнять детали размещения, формат сожительства и объем обязанностей заранее, чтобы быстрее адаптироваться и избежать недоразумений.

Программа гарантирует, что бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области остается доступным тем, кто нуждается в временном убежище и поддержке.

