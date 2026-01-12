Грошова допомога для ВПО у Львові є важливою фінансовою підтримкою для українців, які були вимушені покинути свій дім.

Грошова допомога для ВПО у Львові може припинитися в окремих випадках, повідомляє Politeka.

Фахівці Юридичного порадника для переселенців пояснили, у яких випадках купівля нерухомості дійсно впливає на право отримувати грошову допомогу для ВПО у Львові.

Держпідтимка призначається та виплачується відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №332 від 20 березня 2022 року. У цьому документі чітко визначені підстави, за яких виплата не надається або припиняється.

Серед них є й факт придбання нерухомого майна або наявність житла, що не відповідає встановленим критеріям.

Зокрема, грошова допомога для ВПО у Львові не призначається або скасовується, якщо хтось із членів сім’ї переселенця протягом останніх трьох місяців або під час отримання соцпідтримки купив квартиру, будинок чи земельну ділянку на суму понад 100 тисяч гривень.

Однак на практиці існують нюанси, через які виплати можуть бути припинені навіть після купівлі значно дешевшої нерухомості.

Юристи зазначають, що соцвиплати можуть скасувати, якщо член сім’ї переселенців має у власності житло або житлове приміщення, яке розташоване на території, що не входить до переліку регіонів, де тривають або тривали бойові дії, чи на території, де офіційно визначено дату завершення бойових дій або окупації.

Також підставою для припинення підтримки є помешкання, розташоване на території бойових дій або тимчасової окупації, якщо воно здається в оренду.

Окремо враховується і нерухомість, придбана на таких територіях уже після їх внесення до переліку активних або можливих бойових дій чи тимчасової окупації.

