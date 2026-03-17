Новая система оплаты проезда во Львове послужила основанием для временных изменений в работе общественного транспорта, сообщает Politeka.

Исполнительный комитет городского совета принял решение на месяц скорректировать условия безналичных расчетов, чтобы стабилизировать финансовое состояние перевозчиков и сохранить действующую цену билета.

О введении мероприятий сообщили во Львовском городском совете. Ограничения будут действовать в течение месяца и призваны снизить нагрузку на транспортные предприятия без повышения стоимости поездок для пассажиров.

Главной причиной перемен стал резкий рост стоимости горючего. С момента предварительного пересмотра тарифов цены на топливо выросли почти на 40%. Перевозчики неоднократно обращались в мэрию с просьбой поднять оплату, однако город решил искать другие механизмы компенсации расходов.

Одним из ключевых решений стала временная отмена бесплатных пересадок. Ограничение будет действовать с 11 марта по 11 апреля 2026 года. По предварительным подсчетам, это позволит транспортным предприятиям получить дополнительно около 10 млн. гривен. Средства планируют направить на закупку горючего и стабильный выход автобусов, трамваев и троллейбусов на маршруты.

Также усиливается контроль за использованием льготных карт «ЛеоКарт» пассажирами из других общин. Местным ОТГ было дано время до 16 марта заключить договоры о компенсации поездок своих жителей. Если сделки не будет, карты таких пользователей будут деактивированы. По оценкам города, это может сэкономить бюджету до 12 млн. гривен ежемесячно.

Кроме того, на один месяц приостанавливают прием документов для оформления новых карт для двух категорий: пенсионеров, получающих выплаты из-за потери кормильца, а также военных пенсионеров по выслуге лет.

Таким образом, новая система оплаты проезда во Львове проходит период временной корректировки. В городском совете отмечают, что изменения должны помочь удержать стабильную работу транспорта без повышения стоимости поездок для жителей.

