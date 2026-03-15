Дефицит продуктов в Винницкой области стал серьезным следствием аномальных зимних погодных условий, испытавших озимые посевы на устойчивость, пишет Politeka.net.

Аномальные морозы, многоснежья и экстремально низкие температуры под корнем заставили агрономов срочно проверять состояние растений. Первые пробы показали как стрессовые, так и болезненные признаки на озимых.

Метеорологи подчеркивают, что критической была температура почвы на глубине узла кущения. За два дня она опускалась до минус десяти градусов, что для озимой пшеницы и рапса является граничным показателем. Наиболее уязвимый ячмень подвергался риску вымерзания, отмечают специалисты.

После оттепели агрономы взяли образцы растений из тестовых участков. Результаты оказались обнадеживающими: погибшие посевы не зафиксированы, однако часть полей демонстрирует признаки грибковых заболеваний. Самая большая опасность – участки без снежного покрова или с его слоем менее пяти сантиметров. Там повреждения могли составлять до 20% площадей.

Парадокс зимы — обилие снега, которое одновременно защищало и мешало работам в поле. Из-за толстого покрова аграрии не могут начать подкормки и другие весенние работы, а таяние снега грозит подтоплением и образованием временных водоемов на низинах. Эксперты рекомендуют использовать шлейфовые бороны для распределения влаги и ускорения работ.

Влага в почве этого сезона достигла рекордных значений за 30 лет – от 160 до 190 мм в метровом слое. Это может стать преимуществом для будущего урожая, если аграрии быстро и эффективно используют накопленные запасы. Однако на переувлажненных участках юго-запада региона избыток воды создает дополнительный риск.

По мнению специалистов успех весенних работ и урожайность в этом году будет зависеть от оперативности и правильного управления грунтовой влажностью. Дефицит продуктов в Винницкой области может оказаться реальной угрозой, если погодные аномалии сочетаются с задержками в агротехнических операциях.

Источник: РБК-Украина.

Последние новости Украины:

