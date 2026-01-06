Подорожание продуктов во Львовской области продолжается, сообщает Politeka.

Актуальную информацию об этом предоставляет портал Минфин .

Средние цены на основные продукты в Львовской области продолжают расти. Наиболее заметное подорожание наблюдается среди овощей и круп, в то время как молочные товары демонстрируют более мягкую динамику.

Сметана «Президент» 15% (350 г) продается в среднем за 57,69 грн, что на 1,90 выше декабрьского показателя. В разных сетях товар стоит от 56,68 (Metro) до 58,99 (Novus), что отражает разногласия в поставках и акционных предложениях.

Среди овощей свекла подорожала до 10,83 грн за килограмм. В декабре средняя цена составляла 10,16. В магазинах Auchan и Metro цены колеблются около 7,50–7,90, а Megamarket предлагает 17,10 за килограмм. Такая разница объясняется региональными снабжениями и логистическими затратами.

Гречка демонстрирует повышение на 2,72 грн в месяц и сейчас стоит 47,85 за килограмм. В сетях Auchan и Novus товар продается по 39,90–44,89, Megamarket – 61,70, Metro – 44,90. Рост стоимости круп отчасти связан с сезонными колебаниями и изменениями в себестоимости производства.

Эксперты отмечают, что подорожание продуктов во Львовской области обусловлено комплексом факторов сезонными дефицитами овощей, увеличением транспортных расходов и колебанием валютного курса. Поэтому потребителям следует планировать закупки и сравнивать предложения в различных сетях.

В целом, тенденция на рынке свидетельствует, что больше всего влияют на семейный бюджет овощи и бакалея, тогда как молочная продукция будет оставаться более стабильной.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты за проезд во Львовской области: расчет стал легче для пассажиров.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров во Львовской области: где получить поддержку.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на воду во Львове: эксперт рассказал, сколько нужно платить для стабильной поставки.