Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области готовит Костопольский горсовет с начала 2026 года, сообщает Politeka.

Проект решения предусматривает пересмотр стоимости водоснабжения и водоотведения, обслуживаемых КП «Костопольводоканал». Основными причинами называют рост затрат на электроэнергию, материалы, ремонты и оплату труда персонала.

В горсовете подчеркивают, что бесперебойная подача воды и функционирование канализации остаются критически важными даже в условиях военного положения. Предприятие использует автономные системы, способные поддерживать услуги при возможных отключениях электроэнергии.

В «Костопольводоканале» отмечают, что стабильная работа сетей нуждается в дополнительных финансовых ресурсах. Среди факторов также выделяют незаконные подключения и отсутствие счетчиков, что увеличивает нагрузку на систему и финансовую нагрузку для потребителей.

Для прозрачности процесса городской совет обнародовал сравнительные данные по тарифам в Костополе и соседних общинах. Это позволит жителям оценить предлагаемые ставки в региональном контексте и подготовиться к переменам.

Согласно проекту, новые цены с учетом НДС составят 38,14 гривны за кубометр централизованной воды и 42,10 гривны за кубометр водоотвода. Предусмотрена возможность корректировки стоимости при росте потребления или дополнительных затрат на обслуживание сетей.

Таким образом повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области должно обеспечить финансовую устойчивость предприятия, сохранить качество обслуживания и гарантировать бесперебойную работу водопроводной и канализационной инфраструктуры общества.

