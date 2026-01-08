Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області має забезпечити фінансову стійкість підприємства.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області готує Костопільська міська рада з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Проєкт рішення передбачає перегляд вартості водопостачання та водовідведення, що обслуговуються КП «Костопільводоканал». Основними причинами називають зростання витрат на електроенергію, матеріали, ремонти та оплату праці персоналу.

У міськраді підкреслюють, що безперебійна подача води та функціонування каналізації залишаються критично важливими, навіть в умовах воєнного стану. Підприємство використовує автономні системи, здатні підтримувати послуги під час можливих відключень електроенергії.

У «Костопільводоканалі» зазначають, що стабільна робота мереж потребує додаткових фінансових ресурсів. Серед чинників також виділяють незаконні підключення та відсутність лічильників, що збільшує навантаження на систему та фінансове навантаження для споживачів.

Для прозорості процесу міська рада оприлюднила порівняльні дані щодо тарифів у Костополі та сусідніх громадах. Це дозволить мешканцям оцінити пропоновані ставки у регіональному контексті та підготуватися до змін.

Згідно з проєктом, нові ціни з урахуванням ПДВ складатимуть 38,14 гривні за кубометр централізованої води та 42,10 гривні за кубометр водовідведення. Передбачено можливість коригування вартості у разі зростання споживання або додаткових витрат на обслуговування мереж.

Таким чином, підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області має забезпечити фінансову стійкість підприємства, зберегти якість обслуговування та гарантувати безперебійну роботу водопровідної та каналізаційної інфраструктури громади.

