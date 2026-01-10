Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области отвечает фактическим затратам предприятия и позволит поддерживать бесперебойную работу.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области официально утвердил Ставищенский поссовет с 1 января 2026 года, сообщает Politeka.

Соответствующие данные предоставляет местный совет.

Решение включает централизованное водоснабжение и водоотвод на территории общины. Местные власти объясняют, что новые ставки сформированы на основе экономических расчетов Ставищенского ЖКУ. Учитывались расходы на электроэнергию, материально-техническое обеспечение и оплату труда персонала, чтобы гарантировать стабильную работу инженерных сетей.

Для населения установили следующие тарифы: подача воды – 30,54 гривны за кубометр без НДС и 36,65 гривны с налогом; отвод стоков - 36,21 гривны без НДС и 43,45 гривны с налогом. Коммунальное предприятие обязали заблаговременно информировать жильцов и публиковать все данные на официальных ресурсах.

Контроль за исполнением решения возложен на заместителя поселкового головы. В ЖКУ отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области отвечает фактическим затратам предприятия и позволит поддерживать бесперебойную работу водопроводов и канализационных систем в течение года.

Местные власти рекомендуют жителям внимательно следить за обновлениями, планировать семейный бюджет и своевременно оплачивать счета во избежание задолженности и обеспечить стабильное предоставление услуг.

Обновленные расценки должны обеспечить финансовую устойчивость предприятия и поддержание инфраструктуры общества без перебоев в течение следующего года.

Жителям советуют заранее учесть изменения в семейном бюджете и использовать возможности государственной поддержки для льготных категорий.

