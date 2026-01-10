Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відповідає фактичним витратам підприємства та дозволить підтримувати безперебійну роботу.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області офіційно затвердила Ставищенська селищна рада з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Відповідні дані надає місцева рада.

Рішення охоплює централізоване водопостачання та водовідведення на території громади. Місцева влада пояснює, що нові ставки сформовані на основі економічних розрахунків Ставищенського ЖКП. До уваги бралися витрати на електроенергію, матеріально-технічне забезпечення та оплату праці персоналу, щоб гарантувати стабільну роботу інженерних мереж.

Для населення встановили такі тарифи: подача води — 30,54 гривні за кубометр без ПДВ та 36,65 гривні з податком; відведення стоків — 36,21 гривні без ПДВ і 43,45 гривні з податком. Комунальне підприємство зобов’язали завчасно інформувати мешканців і публікувати всі дані на офіційних ресурсах.

Контроль за виконанням рішення покладено на заступника селищного голови. У ЖКП зазначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відповідає фактичним витратам підприємства та дозволить підтримувати безперебійну роботу водогонів і каналізаційних систем протягом року.

Місцева влада рекомендує жителям уважно слідкувати за оновленнями, планувати сімейний бюджет та своєчасно сплачувати рахунки, щоб уникнути заборгованості та забезпечити стабільне надання послуг.

Оновлені розцінки мають забезпечити фінансову стійкість підприємства та підтримку інфраструктури громади без перебоїв протягом наступного року.

Жителям радять заздалегідь врахувати зміни у сімейному бюджеті та користуватися можливостями державної підтримки для пільгових категорій.

