Новый график движения поездов во Львов вступил в силу с 17 февраля и уже влияет на пассажиров, планирующих поездки между городами.

Новый график движения поездов во Львов предусматривает смещение отправления №21/22 Харьков – Львов, сообщает Politeka.

Как проинформировали в пресс-службе АО "Укрзализныця", новый график движения поездов во Львов разработан для того, чтобы экспресс обошел комендантский час в Виннице, Хмельницком и Тернополе.

Следовательно, пассажирский состав отправляется из Харькова в 19:26 вместо 14:27, а прибывает в Винницу в 05:40 вместо 00:54. В Тернополе он будет в 09:14, а в Хмельницком – в 07:32.

Такие изменения позволяют пассажирам делать удобные пересадки на пригородные электропоезда №6430 Изюм – Харьков и №6023 Слатино – Харьков, а также на №6383/6384 Хмельницкий – Ларга для поездок в Каменец-Подольский.

Кроме того, новый график движения поездов во Львов учитывает меры безопасности после многочисленных ударов российских войск по железнодорожной инфраструктуре Украины, когда было повреждено более трех тысяч объектов.

В этой связи обновленные маршруты помогают обеспечить стабильное и безопасное сообщение для жителей Сумщины, Харьковщины и других регионов.

Ранее также сообщалось о запуске обновленного маршрута Харьков-Ужгород с 14 декабря, что предполагало запуск восьми новых международных сообщений и трех внутренних.

№113/114 Харьков-Ужгород продолжили в Закарпатье, сохраняя при этом надежное сообщение с городами на пути. Это дает возможность жителям Житомира, Олевска, Сарны и Рафаловки путешествовать в Карпаты и Закарпатье, а также обеспечивает пересадки на международные рейсы в Чопе.

Теперь пассажиры могут более эффективно организовывать поездки между Харьковом и Львовом.

