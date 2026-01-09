Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе осуществляется благодаря финансированию немецких партнеров и местным волонтерам.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе в течение последних трех месяцев предоставлялась Городским гуманитарным центром при поддержке Благотворительного фонда "Бок о бок", сообщает Politeka.

Информацию об этом украинцам, проживающим в Одессе, предоставляет пресс-служба соответствующей организации .

В рамках инициативы было организовано 483 адресных горячих обеда для пожилых людей, одиноких жителей и семей в сложных жизненных обстоятельствах. Продукты доставлялись непосредственно на дом, чтобы обеспечить безопасность и комфорт при получении помощи.

Ежедневно поддержку получали более 70 человек, среди которых пенсионеры, люди с инвалидностью, многодетные семьи и одинокие граждане. Каждая адресная доставка включала теплый обед и необходимую поддержку, которая помогала облегчить повседневную жизнь самых уязвимых жителей Одессы.

Особое внимание организаторы уделяли старикам, нуждающимся не только в питании, но и в социальной поддержке. Волонтеры отмечают, что часто инициативу распространяют сами получатели помощи, прося передать обеды соседям или знакомым постарше.

По словам координаторов, гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе реализуется благодаря финансированию немецких партнеров и местным волонтерам, которые готовят и доставляют еду. Проект обеспечивает не только физическую поддержку, но и чувство заботы и социального взаимодействия.

Городской центр призывает приобщаться к инициативе: благотворители могут внести вклад на карту Приватбанка БФ "Бок о бок" для продления адресных обедов и расширения помощи для пожилых одесситов.

