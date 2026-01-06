Новый график движения транспорта в Одессе призван разгрузить трамвайные и троллейбусные линии.

Новый график движения транспорта в Одессе начал действовать с 5 января, сообщает городская администрация, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет официальный канал города.

Введенные дополнительные автобусные линии дублируют действующие трамвайные и троллейбусные маршруты, все рейсы на время запуска бесплатны для пассажиров.

Социальный маршрут «ул. Канатная (Куликово поле) – 14 в. Большого Фонтана» повторяет путь трамвая №17, соединяя центр города с побережьем. Отправление от ул. Канатные осуществляются с 06:30 до 19:00, в обратном направлении — до 20:00. В часы пик интервал составляет 8-10 минут, днем ​​- 25-30 минут.

Линия «ул. Архитекторская – Железнодорожный вокзал» дублирует трамваи №7 и №26, проходя через ключевые транспортные узлы. Отправления начинаются в 06:00 и продолжаются до 19:00 от ул. Архитекторской и до 20:00 от вокзала. Пиковые интервалы – 10–15 минут, днем ​​– 20–25 минут.

Маршрут «ул. Инглеге – ул. Ришельевская» повторяет троллейбус №9, соединяя угол ул. Ингле с центром. Время передвижения от ул. Космонавтов - 06:30-19:00, в обратном направлении - 07:20-20:00, с интервалом 10-15 мин в часы пик и 20-30 мин днем.

Для временной замены трамваев №1 и №7 работает маршрут «Железнодорожный вокзал – ул. 28-й бригады» по проспекту Князя Владимира Великого с пиковыми интервалами 10–15 мин и дневными 20–25 мин.

Также запущены автобусы ул. Святослава Рихтера – ул. Дегтярная» и «Тираспольское шоссе (Два столба) – ул. Дегтярная», обеспечивающая соединение с конечными точками троллейбусов и жилыми районами, часть рейсов направляется к Западному кладбищу.

Специалисты горсовета отмечают, что новый график движения транспорта в Одессе призван разгрузить трамвайные и троллейбусные линии, повысить доступность передвижения для пассажиров и обеспечить регулярность рейсов в течение дня.

