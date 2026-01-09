Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі реалізується завдяки фінансуванню німецьких партнерів та місцевим волонтерам.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі протягом останніх трьох місяців надавалася Міським гуманітарним центром за підтримки Благодійного фонду "Пліч-о-пліч", повідомляє Politeka.

Інформацію про це українцям, які проживають в Одесі, надає пресслужба відповідної організації.

У рамках ініціативи було організовано 483 адресних гарячих обіди для літніх людей, одиноких мешканців та родин у складних життєвих обставинах. Продукти доставляли безпосередньо додому, щоб забезпечити безпеку та комфорт під час отримання допомоги.

Щодня підтримку отримували понад 70 осіб, серед яких пенсіонери, люди з інвалідністю, багатодітні сім’ї та самотні громадяни. Кожна адресна доставка включала теплий обід і необхідну підтримку, що допомагала полегшити щоденне життя найвразливіших мешканців Одеси.

Особливу увагу організатори приділяли людям похилого віку, які потребують не лише харчування, а й соціальної підтримки. Волонтери зазначають, що часто ініціативу поширюють самі отримувачі допомоги, просячи передати обіди сусідам або знайомим старшого віку.

За словами координаторів, гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі реалізується завдяки фінансуванню німецьких партнерів та місцевим волонтерам, які готують і доставляють їжу. Проєкт забезпечує не тільки фізичну підтримку, а й відчуття турботи та соціальної взаємодії.

Міський центр закликає долучатися до ініціативи: благодійники можуть зробити внесок на карту Приватбанку БФ "Пліч-о-пліч" для продовження адресних обідів і розширення допомоги для літніх одеситів.

