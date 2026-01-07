График отключения света в Сумах на 8 января сформирован заранее и связан с техническим обслуживанием оборудования.

График отключения света в Сумах на 8 января будет предусматривать плановые работы на городских электросетях, в связи с чем часть потребителей будет временно оставаться без электроснабжения, передает Politeka.

По информации инженеров энергокомпании «Сумиобленерго», в четверг, 8 января 2026 года, с 08:00 до 16:30 в районе улицы Билопильского Шляха будут действовать ограничения на электроснабжение. Отключение затронет дома № 27Д, 29, 29Б, 29Г, 29Д, а также жилые дома с дробными номерами – 29/3, 29/4, 29/6, 29/7, 29/9, 29/10, 29/12, 29/13, 29/16. Также отключение электроэнергии произойдет на территории садового общества «Дружба», дом 4.

Еще один этап работ запланирован с 09:00 до 16:00. В этот период будет приостановлено электроснабжение на улице Кузнечная — от дома № 27 до дома № 83, включая адреса с дополнительными обозначениями 55/1–55/3, 59/1, 69/3, 82/2. Параллельно ограничения затронут улицу Шишкаривскую (дома № 1, 10/1, 12, 12/3, 14, 14/2), а также улицу Кнышевского (дома № 9–14).

С 10:00 до 16:00 работы будут продолжены в центральной части города. Временные отключения электроэнергии запланированы на улице Британска (здания 1, 3, 5, 5А, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21/1, 21/2, 22, 23, 23/1) и на улице Иллинска, здание 49.

В сообщении отмечается, что график отключения света в Сумах на 8 января сформирован заранее и связан с техническим обслуживанием оборудования.

Жителям рекомендуют заранее подготовиться: зарядить необходимые устройства, спланировать бытовые дела и учесть возможные неудобства при работе. После их завершения подачу электроэнергии возобновят в обычном режиме.

