Жители Харькова получили детальный прогноз погоды с 11 по 20 марта, что поможет планировать повседневные дела и прогулки.

Прогноз с 11 по 20 марта в Харькове предполагает преимущественно ясную погоду, лишь в конце периода ожидается дождь, сообщает Politeka.

Прогноз погоды с 11 по 20 марта в Харькове предоставили на сайте sinoptik.ua.

11 марта небо будет ясным в течение всего дня, температура ночью опустится до +5°, днем ​​поднимется до +15°.

12 марта продержится солнечная погода, температура ночью около +4°, днем ​​до +14°, ветер до 2 м/с, без осадков.

13 марта ясная погода сохранится на весь день, утром столбик термометра будет показывать +4°, днем ​​до +14°, а ветер будет слабым.

14 марта температура будет колебаться от +3° утром до +15° днем, небо будет ясным.

15 марта синоптики прогнозируют стабильную солнечную атмосферу на улице с ночной температурой +3°, а днем ​​воздух прогреется до +14°.

16 марта солнце и ясное небо удержатся в течение всего дня, температура ночью +4°, днем ​​+14°, ветер слабый до 5,4 м/с, вероятность осадков минимальная.

17 марта ожидается частичная облачность, температура +4…+14°, ветер 3,4–4,6 м/с, вероятность осадков вырастет до 25%.

18 марта облачно, температура от +4° ночью до +12° днем, ветер 3,2–4,5 м/с, осадки маловероятны.

19 и 20 марта небо в городе будет преимущественно покрыто облаками, температура снизится ночью до +2° и днем ​​до +11°, ветер 3–4,3 м/с, вероятность осадков невысокая.

По словам синоптиков, в целом во второй половине месяца температурные показатели остаются комфортными для весенних прогулок, хотя по вечерам будет еще ощутимо прохладно.

Итак, прогноз с 11 по 20 марта в Харькове демонстрирует преимущественно сухую и солнечную погоду в начале периода и умеренную облачность.

