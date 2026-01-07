Графік відключення світла в Сумах на 8 січня сформований заздалегідь і пов’язаний із технічним обслуговуванням обладнання.

Графік відключення світла в Сумах на 8 січня передбачатиме планові роботи на міських електромережах, у зв’язку з чим частина споживачів тимчасово залишатиметься без електропостачання, передає Politeka.

За даними енергетиків Сумиобленерго, у четвер, 8 січня 2026 року, з 08:00 до 16:30 обмеження діятимуть у районі вулиці Білопільський Шлях. Знеструмлення охопить будинки №27Д, 29, 29Б, 29Г, 29Д, а також житлові об’єкти з дробовими номерами — 29/3, 29/4, 29/6, 29/7, 29/9, 29/10, 29/12, 29/13, 29/16. Також світла не буде на території садового товариства «Дружба», будинок 4.

Інший етап робіт запланований з 09:00 до 16:00. У цей проміжок електропостачання призупинятимуть на вулиці Кузнечній — від будинку №27 до №83, включно з адресами з додатковими позначеннями 55/1–55/3, 59/1, 69/3, 82/2. Паралельно обмеження торкнуться вулиць Шишкарівської (будинки 1, 10/1, 12, 12/3, 14, 14/2), а також Книшівського (номери 9–14).

З 10:00 до 16:00 роботи продовжаться у центральній частині міста. Тимчасові відключення заплановані на вулицях Британській (будинки 1, 3, 5, 5А, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21/1, 21/2, 22, 23, 23/1) та Іллінській, будинок 49.

У повідомленні зазначається, що графік відключення світла в Сумах на 8 січня сформований заздалегідь і пов’язаний із технічним обслуговуванням обладнання.

Мешканцям рекомендують заздалегідь підготуватися: зарядити необхідні пристрої, спланувати побутові справи та врахувати можливі незручності під час робіт. Після їх завершення подачу електроенергії відновлять у звичайному режимі.

