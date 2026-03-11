Во Львове изменился "формат" подачи отопления в дома горожан, хотя о завершении отопительного сезона речь еще не идет, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении ЛГКП "Львовтеплоэнерго".
По данным предприятия, днем тепло в дома львовян будет подаваться с пониженными параметрами, а в вечернее время температуру теплоносителя снова будут повышать. Причиной таких изменений теплая погода — по прогнозам синоптиков, днем воздух прогревается до +15°C.
Во «Львовтеплоэнерго» объясняют, что пока речь не идет о завершении отопительного сезона, но из-за повышения температуры на улице днем потребность в сильном отоплении уменьшается. Поэтому теплоноситель в этот период подают с более низкой температурой, а вечером, когда становится прохладнее, параметры повышают, чтобы обеспечить комфорт в квартирах.
В то же время, жителям напомнили, что они могут самостоятельно регулировать подачу тепла в свой дом. Это позволяет поддерживать комфорт в помещениях и экономить средства на оплате отопления. К примеру, в теплую часть дня можно перекрыть подачу теплоносителя, а вечером снова открыть ее, чтобы дом не охлаждался, ведь ночи все еще остаются прохладными.
Регулировка осуществляется непосредственно на домовом вводе системы отопления. Если температура наружного воздуха поднимается выше +6...+8°C, подачу теплоносителя на дом можно полностью перекрыть. Когда температура снижается ниже этого уровня, подачу тепла следует возобновить. При этом в предприятии отмечают, что частичное перекрытие запорной арматуры или теплового счетчика не допускается.
В Львовтеплоэнерго также отметили, что более 96% жилых домов в городе оборудованы общедомовыми счетчиками тепла. Благодаря этому жильцы могут сами контролировать объем потребления тепловой энергии, устанавливать комфортный температурный режим дома и не зависеть полностью от режима работы теплоснабжающей организации.
