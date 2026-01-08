Данные свидетельствуют о том, что подорожание продуктов в Запорожье происходит неравномерно.

Подорожание продуктов в Запорожье стало заметно для местных жителей в начале января 2026 года, сообщает Politeka.

Анализ супермаркетов показывает, что большинство категорий товаров демонстрируют рост расценок, особенно бакалея, молочная продукция и овощи.

Пшено, один из базовых продуктов, в среднем стоит 33,05 грн за килограмм. Дешевле всего его продают в Megamarket — 32,20, дороже всего — в Auchan (33,90). В сравнении с декабрем средняя цена увеличилась на 1,65. Ежедневные колебания отражают индекс потребительских цен: в середине месяца происходило повышение, отразившее сезонные изменения и логистические расходы.

Сыр кисломолочный "Простонаше" 9% (300 г) подорожал до 98,46 грн. Самые выгодные предложения у Metro – 94 гривны, у Novus – 95,99, а у Megamarket продукт стоит 105,40. Среднемесячная стоимость в декабре составила 98,04, так что за последний период рост составил 0,43. Эксперты отмечают, что небольшое повышение связано с ростом себестоимости молочного сырья.

Среди овощей самый большой прирост наблюдается у желтого болгарского перца. Средняя стоимость сейчас 277,07 грн за килограмм, что на 25,33 больше месяца назад. В Novus перец продают за 249, в Megamarket - 320,10 грн Auchan предлагает 262,10. Колебания цен в течение декабря свидетельствуют о сезонном спросе и влиянии логистических расходов.

Данные свидетельствуют о том, что подорожание продуктов в Запорожье происходит неравномерно. Наибольшее давление испытывают жители на овощном и молочном рынках, в то время как бакалея растет постепенно. Такая динамика формирует дополнительную нагрузку на семейные бюджеты.

