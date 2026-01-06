Работа для пенсионеров в Запорожье позволяет пожилым людям с богатым жизненным опытом оставаться активными и получать хороший доход.

Работа для пенсионеров в Запорожье доступна в сфере логистики, общепита и социальных проектов, с официальным трудоустройством и возможностью гибкого графика, сообщает Politeka.

Как свидетельствуют объявления с платформы work.ua, работа для пенсионеров в Запорожье охватывает разные направления.

Одним из предложений является вакансия водителя категории В, С, С1 для доставки продуктов питания и товаров по нашему региону и Днепропетровщине. Кандидат будет в паре с экспедитором или грузчиком.

Обязанности: загружать и разгружать товары, а также контролировать доставку продукции по торговым точкам. Компания обеспечивает современный логистический комплекс в районе Степное.

Кроме того, есть бесплатный транспорт, оплачиваемая стажировка в течение двух недель и зарплата от 20 000 до 26 000 гривен без задержек. График: пять дней в неделю, начало в семь часов.

Еще один вариант работы для пенсионеров предлагает благотворительный фонд «Восток SOS» в Запорожье. Предприятие ищет администратора безопасного пространства, которое будет обеспечивать комфорт и безопасность для детей и взрослых в центрах фонда.

Основные обязанности включают регистрацию посетителей, ответы на вопросы, координацию командного взаимодействия и контроль за подрядчиками.

Вознаграждение обсуждается во время собеседования. Кандидатам важно владеть компьютерными навыками, обладать опытом в сфере обслуживания, проявлять эмпатию и коммуникабельность.

Кроме того, доступна позиция пекаря в компании Сильпо. Работник должен заниматься приготовлением различных видов теста, выпечки, круассанов и пирогов, поддерживать чистоту и соблюдать технологические процессы. Зарплата тоже не указана.

