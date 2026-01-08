Подорожчання продуктів у Запоріжжі стало помітним для місцевих жителів на початку січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Аналіз супермаркетів показує, що більшість категорій товарів демонструють зростання розцінок, особливо бакалія, молочна продукція та овочі.

Пшоно, один із базових продуктів, у середньому коштує 33,05 грн за кілограм. Найдешевше його продають у Megamarket — 32,20, найдорожче — у Auchan (33,90). Порівняно з груднем середня ціна збільшилася на 1,65. Щоденні коливання відображають індекс споживчих цін: у середині місяця відбувалося підвищення, що відобразило сезонні зміни та логістичні витрати.

Сир кисломолочний «Простонаше» 9% (300 г) подорожчав до 98,46 грн. Найвигідніші пропозиції у Metro — 94 гривні, у Novus — 95,99, а у Megamarket продукт коштує 105,40. Середньомісячна вартість у грудні становила 98,04, тож за останній період зростання склало 0,43. Експерти зазначають, що невелике підвищення пов’язане із зростанням собівартості молочної сировини.

Серед овочів найбільший приріст спостерігається у жовтого болгарського перцю. Середня вартість зараз 277,07 грн за кілограм, що на 25,33 більше, ніж місяць тому. У Novus перець продають за 249, у Megamarket — 320,10 грна Auchan пропонує 262,10. Коливання цін протягом грудня свідчать про сезонний попит та вплив логістичних витрат.

Дані свідчать, що подорожчання продуктів у Запоріжжі відбувається нерівномірно. Найбільший тиск відчувають мешканці на овочевому та молочному ринках, тоді як бакалія зростає більш поступово. Така динаміка формує додаткове навантаження на сімейні бюджети.

