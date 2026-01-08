Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области направлено на обеспечение бесперебойного функционирования систем.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области вступило в силу с начала 2026 г., сообщает Politeka.

Решение принял Каневский городской совет совместно с исполнительным комитетом во время последнего заседания. Новые пруды касаются водоснабжения, водоотвода и вывоза бытовых отходов.

Стоимость одного кубометра централизованной воды будет составлять 55,74 гривны, канализационные услуги – 38,28. Плата за обращение с отходами вырастет примерно на 17%. Для жителей многоквартирных домов с контейнерной системой ежемесячный взнос за вывоз мусора составит 48,14 гривны на человека. В частном секторе тарифы различаются: 48,14 грн. при наличии контейнера и 40,02 грн. – без него. Перевозка одного кубометра смешанных отходов будет стоить 127,49 грн для населения, 138,74 – для бюджетных учреждений и 182,48 – для других потребителей.

Начальник профильного отдела жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и энергоэффективности Дмитрий Балан пояснил, что пересмотр тарифов основывается на экономических расчетах предприятий. На повышение повлияли рост минимальной зарплаты, удорожание электроэнергии, горючего и строительных материалов, а также увеличение налоговой нагрузки.

Городской совет отмечает, что часть расходов для уязвимых категорий будут покрывать льготы и субсидии. Это позволит коммунальным службам стабильно работать, своевременно выплачивать зарплаты и поддерживать сети в надлежащем состоянии.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области направлено на обеспечение бесперебойного функционирования систем водоснабжения, канализации и утилизации отходов в следующем году. Гражданам советуют внимательно планировать семейный бюджет и своевременно оплачивать счета во избежание долгов и обеспечить стабильность услуг.

