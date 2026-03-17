График отключения газа на 18 марта в Харькове подразумевает определенные бытовые неудобства для местных жителей.

График отключения газа на 18 марта в Харькове будет введен в связи с проведением аварийных работ на газовых сетях в Киевском районе города, сообщает Politeka.

График отключения газа на 18 марта в Харькове предусматривает обнародование на официальном сайте местного филиала ООО "Газраспределительные сети Украины".

Временное прекращение газоснабжения коснется ряда адресов. Работы запланированы на 18.03.2026 г. и связаны с необходимостью проведения аварийного обслуживания системы газоснабжения.

В компании призывают жителей быть внимательными и обязательно перекрыть краны перед газовыми приборами во избежание возможных аварийных ситуаций после возобновления подачи голубого топлива.

После завершения работ подключение жилых домов к системе газоснабжения будет производиться поэтапно.

Для этого специалисты должны получить доступ ко всем помещениям, чтобы провести обследование внутридомовых сетей в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения.

Только после проверки и соблюдения необходимых процедур газоснабжение будет восстановлено в полном объеме. Специалисты отмечают, что такие меры вынуждены и направлены на обеспечение безопасности потребителей и стабильной работы газовых сетей.

График отключения газа на 18 марта в Харькове предусматривает, что временно газоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:

переулок Саперный - дома №19, 21, 27, 29, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50-52;

въезд 1-й Старовский - дома №13, 15;

переулок Студенческий - дома №2, 4, 6, 8, 10;

улица Студенческая - дома №2, 4, 5/1, 5/2, 6/18, 15/17, 19;

улица Григория Сковороды - дома №96-А, 96.

Последние новости Украины:

