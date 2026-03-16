В большинстве случаев доплаты для пенсионеров в Кировоградской области назначаются без обращения в Пенсионный фонд.

Доплаты пенсионерам в Кировоградской области в 2026 году начисляются автоматически для граждан пенсионного возраста и ветеранов войны, сообщает Politeka.

Эти выплаты предусмотрены законодательством о социальной защите ветеранов и гарантируют ежемесячные надбавки для разных категорий получателей. Участники боевых действий могут рассчитывать на дополнительные 25% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, а также на фиксированную сумму 40 гривен.

Если общий размер пенсии вместе с надбавками не достигает установленного минимума, государство оказывает адресную помощь. Она компенсирует разницу в необходимой сумме, обеспечивая базовый уровень финансовой поддержки.

Отдельные возрастные группы пенсионеров получают ежемесячные доплаты: от 70 до 74 лет – 300 гривен, от 75 до 79 лет – 456 гривен, от 80 лет и старше – 570 гривен.

В большинстве случаев доплаты для пенсионеров в Кировоградской области назначаются без обращения в Пенсионный фонд. В то же время выплаты начисляются тем, чья общая пенсия не превышает 10 340,35 грн.

Особое внимание уделяют пенсионерам старше 80 лет, проживающим самостоятельно и нуждающимся в постороннем уходе. Для них предусмотрена ежемесячная поддержка около 1038 гривен. Чтобы получить помощь, необходимо иметь медицинское заключение о состоянии здоровья и подать заявление в Пенсионный фонд.

После проверки документов решение о начислении выплаты принимается в установленном порядке. Это гарантирует, что поддержка будет поступать нуждающимся и обеспечивает своевременное покрытие расходов пожилых жителей региона.

