Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області спрямоване на забезпечення безперебійного функціонування систем.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області набуло чинності з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Рішення ухвалила Канівська міська рада спільно з виконавчим комітетом під час останнього засідання. Нові ставки стосуються водопостачання, водовідведення та вивезення побутових відходів.

Вартість одного кубометра централізованої води становитиме 55,74 гривні, каналізаційні послуги – 38,28. Плата за поводження з відходами зросте приблизно на 17%. Для мешканців багатоквартирних будинків із контейнерною системою щомісячний внесок за вивезення сміття складе 48,14 гривні на особу. У приватному секторі тарифи різняться: 48,14 грн за наявності контейнера та 40,02 грн – без нього. Перевезення одного кубометра змішаних відходів коштуватиме 127,49 грн для населення, 138,74 – для бюджетних установ і 182,48 – для інших споживачів.

Начальник профільного відділу житлово-комунального господарства, інфраструктури та енергоефективності Дмитро Балан пояснив, що перегляд тарифів базується на економічних розрахунках підприємств. На підвищення вплинули зростання мінімальної зарплати, подорожчання електроенергії, пального та будівельних матеріалів, а також збільшення податкового навантаження.

Міська рада зазначає, що частину витрат для вразливих категорій покриватимуть пільги та субсидії. Це дозволить комунальним службам стабільно працювати, своєчасно виплачувати зарплати та підтримувати мережі у належному стані.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області спрямоване на забезпечення безперебійного функціонування систем водопостачання, каналізації та утилізації відходів упродовж наступного року. Громадянам радять уважно планувати сімейний бюджет та своєчасно оплачувати рахунки, щоб уникнути боргів та забезпечити стабільність послуг.

