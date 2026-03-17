Новая неделя марта 2026 года демонстрирует стабильное и значительное удорожание продуктов в Харькове, сообщает Politeka.net.

Мы провели мониторинг на сайте Минфина и выяснили, что выросло в стоимости больше всего.

Март подтверждает: продолжается постепенное подорожание продуктов в Харькове. Больше всего подорожали карп и масло «Селянське». Яблоки тоже прибавили в стоимости, особенно в дорогих сетях. Ситуация демонстрирует, что даже сезонные продукты могут прибавлять десятки гривен в бюджет в зависимости от выбранной сети магазинов.

Карп жив: цены растут

Средняя стоимость живого карпа в марте составляет 222,05 грн за килограмм. В феврале средняя цена была 209,87. Рост превысил 12 гривен за килограмм.

Разница между сетями заметна. Самый дешевый карп продается в Auchan за 199 грн., тогда как в Megamarket за килограмм придется заплатить 245,10. Таким образом, разница между полками достигает 46 гривен. Для тех, кто покупает рыбу регулярно, экономия у Auchan может быть ощутимой.

Масло: «Селянське» дорожает активнее

Масло «Селянське» 72,5% (200 г) в марте стоит 116,90 грн, тогда как в феврале средняя цена составила 110,55. Повышение почти на 6,5 гривен. В сетях Auchan предлагают продукт за 107, Megamarket и Metro удерживают самые дорогие цены – 121,70 и 122 соответственно.

Яблоки: сезонные продукты дорожают

Яблоки украинского производства в марте стоят в среднем 47,46 грн. за килограмм. В феврале стоимость составила 41,50. Novus предлагает самую выгодную цену – 34,99, Metro продает за 42,50, а Megamarket – самое дорогое – 64,90.

Яблоки сорта «Айдаред» в марте стоят 54,30 грн за килограмм, в то время как в феврале были на уровне 53,46 гривен. Выгоднее всего покупать у Auchan.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Харькове: как изменились цены на базовые товары.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: какие суммы можно получить.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: что именно оказывают украинцам.