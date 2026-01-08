Жителям рекомендуется заранее зарядить электронные устройства и учесть отключение света на 9 января в Украине при планировании дел.

Отключение света на 9 января в Украине вводится в части областей из-за запланированных работ на электросетях, сообщает Politeka.net.

Мы собрали информацию с сайтов ДТЭК и отдельных общин, чтобы выяснить, где будут продолжаться ограничения.

9 января в отдельных населенных пунктах Украины запланированы временные отключения электроснабжения в связи с проведением технических и ремонтных работ на электросетях. Дополнительные графики вводятся в Сумской, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях.

Сумская область: ограничения вводятся с 8:00 до 17:00 в домах города Охтырка, которые расположены по следующим адресам:

Садова - 1-15, 1А.

пер. Левадный - 6-15, 17.

Леси Украинки - 1-161 (в т.ч. 1А, 3А, 9А, 15А, 15А', 46А, 88А,

101A, 135A, 135B).

пер. Робитнычый - 1-20, 1А, 3А, 18А.

Репина - 1-9.

Революции - 2-64 (в т.ч. 2А, 2Б, 2В, 44А, 48А).

пер. Шкильный - 20-46, 25А.

Богдана Ступки - 34-56, 41А.

Леся Курбаса - 1-9.

Ракетныкив - 40-48.

Кировоградская область: плановый ремонт вводят в населенном пункте Пидлисна. Так, ограничения будут действовать с 10 до 16 часов по следующим адресам:

Леси Украинки, 69, 96, 98, 100, 102.

Садова, 20, 22, 26, 28.

Садовый пер., 7, 9, 11А, 28, 32.

Житомирская область : с 9 до 17 часов, из-за замены проводов и подключения ввода, электричества не будет в населенном пункте Сербы по адресам:

Павла Еликова 17, 3, 2, 5.

Середивська 1, 4, 6.

Пыскивська 11, 2.

Центральна 1, 12, 14, 2, 3, 4, 6 А.

Полтавская область: из-за выполнения работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ (кроме работ по капитальному ремонту) выключат электричество с 9 до 15 часов в селе Воронькы на улице Захысныкив Батькивщыны б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 46, 48, 50 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 94.

Харьковская область: будет временно прекращено электроснабжение с 09:00 до 16:09 в городе Люботын. Ограничения относятся к таким населенным улицам:

Заводська - 17, 18, 20, 23А, 27 (кв.2), 3.

Державна - 180.

в-д Винницький - 2, 4.

Пидгосп – 1, 2, 3.

Транспортна — 1, 3, 9.

сад. тов. Дрижджовык.

Одесская область: в пределах Окнянского поселкового территориального общества также вводятся отключения. Из-за этого будет отключение электроэнергии с 8 до 19 часов (11 часов подряд) в следующих населенных пунктах:

пос. Окны: ул. Европейская ул. Мыколая Антипова, ул. Набережная, ул. Одесская ул. Ягорлицкая, пер. Мельничный

с. Одаи: ул. Одаи, ул. Широка.

с. Маякы: ул. Троицкая, ул. Ивана Франко.

с. Иванивка.

Днепропетровская область: обесточивание будут в пределах города Жовти Воды. В связи с выполнением работ будет ограничение с 8 до 17 часов по следующим адресам:

Литературна: 1, 1А, 3-23 (нечетные), 23А, 25-33 (нечетные);

М. Пошедина: 13, 23, 25, 27;

Музейна: 13;

Шкильна: 5, 8-12, 12Б, 13-17, 19-21, 23-29, 31, 33-39, 41-49 (нечетные).

Отметим, что возможные досрочные подключения или изменения графиков в случае завершения работ раньше или по техническим причинам.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: как оформить выплату от государства.

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области: в 2026 году украинцев ждут жесткие условия получения, детали.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: где будут действовать новые цены.