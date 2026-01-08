Мешканцям рекомендується заздалегідь зарядити електронні пристрої та врахувати відключення світла на 9 січня в Україні під час планування справ.

Відключення світла на 9 січня в Україні вводиться в частині областей через заплановані роботи на електромережах, повідомляє Politeka.net.

Ми зібрали інформацію з сайтів ДТЕК та окремих громад, щоб з'ясувати, де триватимуть обмеження.

9 січня, в окремих населених пунктах України заплановані тимчасові відключення електропостачання у зв’язку з проведенням технічних та ремонтних робіт на електромережах. Так, додаткові графіки вводяться в Сумській, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Харківській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Сумська область: обмеження вводяться з 8:00 до 17:00 в будинках міста Охтирка, що розташовані за такими адресами:

Садова — 1–15, 1А.

пров. Левадний — 6–15, 17.

Лесі Українки — 1–161 (у т.ч. 1А, 3А, 9А, 15А, 15А’, 46А, 88А,

101А, 135А, 135Б).

пров. Робітничий — 1–20, 1А, 3А, 18А.

Рєпіна — 1–9.

Революції — 2–64 (у т.ч. 2А, 2Б, 2В, 44А, 48А).

пров. Шкільний — 20–46, 25А.

Богдана Ступки — 34–56, 41А.

Леся Курбаса — 1–9.

Ракетників — 40–48.

Кіровоградська область: плановий ремонт вводять в населеному пункті Підлісна. Так, обмеження діятимуть з 10 до 16 години за такими адресами:

Лесі Українки, 69, 96, 98, 100, 102.

Садова, 20, 22, 26, 28.

Садовий пров., 7, 9, 11А, 28, 32.

Житомирська область: з 9 до 17 години, через заміну проводів та підключення ввода, електрики не буде в населеному пункті Серби за адресами:

Павла Ялікова 17, 3, 2, 5.

Середівська 1, 4, 6.

Писківська 11, 2.

Центральна 1, 12, 14, 2, 3, 4, 6 А.

Полтавська область: через виконання робіт, пов'язаних з росчищенням трас ПЛ (крім робіт з капітального ремонту) вимкнуть електрику з 9 до 15 години у селі Вороньки на вулиці Захисників Батьківщини б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 94.

Харківська область: буде тимчасово припинено електропостачання з 09:00 до 16:09 в місті Люботин. Обмеження стосуються таких населених вулиць:

Заводська — 17, 18, 20, 23А, 27 (кв.2), 3.

Державна — 180.

в-д Вінницький — 2, 4.

Підгосп — 1, 2, 3.

Транспортна — 1, 3, 9.

сад. тов. Дріжджовик.

Одеська область: у межах Окнянської селищної територіальної громади також вводяться вимкнення. Через це буде відключення електроенергії з 8 до 19 години (11 годин поспіль) у таких населених пунктах:

с-ще Окни: вул. Європейська, вул. Миколи Антипова, вул. Набережна, вул. Одеська, вул. Ягорлицька, пров. Мельничний

с. Одаї: вул. Одаї, вул. Широка

с. Маяки: вул. Троїцька, вул. Івана Франка.

с. Іванівка.

Дніпропетровська область: знеструмлення будуть у межах міста Жовті Води. У зв’язку з виконанням робіт буде обмеження з 8 до 17 години за такими адресами:

Літературна: 1, 1А, 3-23 (непарні), 23А, 25-33 (непарні);

М. Пошедіна: 13, 23, 25, 27;

Музейна: 13;

Шкільна: 5, 8-12, 12Б, 13-17, 19-21, 23-29, 31, 33-39, 41-49 (непарні).

Зазначимо, що можливі дострокові підключення або зміни графіків у разі завершення робіт раніше чи з технічних причин.

