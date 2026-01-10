Подорожание продуктов в Кировоградской области продолжает оказывать ощутимое влияние на ежедневный бюджет жителей региона, сообщает Politeka.

Как информирует Минфин , за последний месяц наблюдается рост цен на ключевые товары первой необходимости, подтверждающие данные мониторинга розничных сетей.

В бакалейном сегменте пшено стоит в среднем 33,05 грн за килограмм. По сравнению с декабрем 2025 цена поднялась на 1,65. Самые дешевые предложения предлагают Megamarket и Metro, в то время как у Auchan продукт продают немного дороже. Такая тенденция демонстрирует равномерное удорожание основных круп.

Молочные изделия также показывают заметную динамику. Маргарин «Щедро Сливочный особенный» 72,5% в фасовке 250 грамм подорожал на 4,33 грн и сейчас стоит около 43,70. Ценовой диапазон по разным сетям остается заметным, что дает потребителям возможность выбирать более выгодные предложения.

Овощи демонстрируют наиболее резкое изменение. Средний килограмм гладких огурцов поднялся до 206,43 грн, что на 63,84 больше по сравнению с декабрем. Свекла подорожала на 1,17 грн и продается в среднем по 10,83 грн. Такие колебания связаны с сезонными факторами и затратами на логистику.

Аналитики отмечают, что подорожание продуктов в Кировоградской области происходит постепенно, но систематически и уже влияет на финансовое планирование домохозяйств. Разница между магазинами позволяет частично компенсировать расходы, поэтому специалисты рекомендуют внимательно сравнивать цены и пользоваться акционными предложениями.

Потребителям советуют планировать покупки и обращать внимание на средние цены, чтобы снизить влияние подорожания на семейный бюджет.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Доплаты для пенсионеров в Кировоградской области: кто из пожилых людей может получить дополнительные деньги.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Кировоградской области: что происходит на рынке.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области: украинцы могут получить помощь, как это сделать.