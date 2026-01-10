Подорожчання продуктів у Кіровоградській області продовжує відчутно впливати на щоденний бюджет мешканців регіону, повідомляє Politeka.

Як інформує Мінфін, за останній місяць спостерігається зростання цін на ключові товари першої необхідності, що підтверджують дані моніторингу роздрібних мереж.

У бакалійному сегменті пшоно коштує в середньому 33,05 грн за кілограм. Порівняно з груднем 2025 року ціна піднялася на 1,65. Найдешевші пропозиції пропонують Megamarket і Metro, тоді як у Auchan продукт продають трохи дорожче. Така тенденція демонструє рівномірне подорожчання основних круп.

Молочні вироби також показують помітну динаміку. Маргарин «Щедро Вершковий особливий» 72,5% у фасуванні 250 грамів подорожчав на 4,33 грн і нині коштує близько 43,70. Ціновий діапазон по різних мережах залишається помітним, що дає споживачам можливість обирати більш вигідні пропозиції.є

Овочі демонструють найбільш різку зміну. Середній кілограм гладких огірків піднявся до 206,43 грн, що на 63,84 більше порівняно з груднем. Буряк подорожчав на 1,17 грн і продається в середньому по 10,83. Такі коливання пов’язані з сезонними факторами та витратами на логістику.

Аналітики зазначають, що подорожчання продуктів у Кіровоградській області відбувається поступово, але систематично, і вже впливає на фінансове планування домогосподарств. Різниця між магазинами дозволяє частково компенсувати витрати, тому фахівці радять уважно порівнювати ціни та користуватися акційними пропозиціями.

Споживачам радять планувати покупки та звертати увагу на середні ціни, щоб зменшити вплив подорожчання на сімейний бюджет.

