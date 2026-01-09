Дефицит продуктов в Одесской области продолжает оказывать давление на цены, что способствует их дальнейшему росту и дефициту на полках магазинов.

Дефицит продуктов в Одесской области и в других регионах Украины ощутимо влияет на цены на мясо и мясопродукты, сообщает Politeka.net.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отмечает, что в мире наблюдается сокращение производства говядины, что автоматически увеличивает стоимость этого мяса. Украинские производители также увеличили экспорт, получив дополнительные доходы, что дополнительно давит на внутренний рынок.

По словам эксперта, цены на говядину в Украине уже достаточно высоки. Дальнейшее удорожание может привести к снижению покупательной способности населения. «Если стоимость мяса вырастет слишком сильно, его просто не будут покупать. Бизнес вынужден ориентироваться на платежеспособность украинцев», – подчеркнул он.

Аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Максим Гопка прогнозирует, что в январе 2026 года расценки на мясопродукты повысятся в среднем на 5-7%. Основной причиной называют традиционно высокий спрос после новогодних праздников.

Эксперт добавил, что рынок свинины будет оставаться относительно стабильным благодаря импортным поставкам, частично покрывающим внутренний спрос. В то же время ситуация с говядиной более сложная. Дефицит продуктов в Одесской области продолжает оказывать давление на расценки, что способствует их дальнейшему росту и дефициту на полках магазинов.

По словам аналитиков, на формирование стоимости влияют также логистика, затраты на электроэнергию и оплату труда, а также сезонные колебания спроса. Специалисты советуют потребителям внимательно планировать покупки и сравнивать цены в разных сетях, чтобы минимизировать финансовую нагрузку.

Местные торговые точки уже зафиксировали рост цен на килограмм говядины на 10–15%, а некоторые премиальные магазины предлагают товар еще дороже. Потребители отмечают, что из-за дефицита они вынуждены искать альтернативы или покупать меньшие объемы мяса.

