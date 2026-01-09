Дефіцит продуктів у Одеській області продовжує тиснути на ціни, що сприяє їхньому подальшому зростанню та дефіциту на полицях магазинів.

Дефіцит продуктів у Одеській області та інших регіонах України відчутно впливає на ціни на м’ясо та м’ясопродукти, повідомляє Politeka.net.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук зазначає, що у світі спостерігається скорочення виробництва яловичини, що автоматично підвищує вартість цього м’яса. Українські виробники також збільшили експорт, отримавши додаткові прибутки, що додатково тисне на внутрішній ринок.

За словами експерта, ціни на яловичину в Україні вже доволі високі. Подальше подорожчання може призвести до зниження купівельної спроможності населення. «Якщо вартість м’яса зросте надто сильно, його просто не купуватимуть. Бізнес змушений орієнтуватися на платоспроможність українців», — підкреслив він.

Аналітик асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Максим Гопка прогнозує, що у січні 2026 року розцінки на м’ясопродукти підвищаться в середньому на 5–7%. Основною причиною називають традиційно високий попит після новорічно-різдвяних свят.

Експерт додав, що ринок свинини залишатиметься відносно стабільним завдяки імпортним поставкам, які частково покривають внутрішній попит. Водночас ситуація з яловичиною складніша. Дефіцит продуктів у Одеській області продовжує тиснути на розцінки, що сприяє їхньому подальшому зростанню та дефіциту на полицях магазинів.

За словами аналітиків, на формування вартості впливають також логістика, витрати на електроенергію та оплату праці, а також сезонні коливання попиту. Фахівці радять споживачам уважно планувати покупки та порівнювати ціни у різних мережах, щоб мінімізувати фінансове навантаження.

Місцеві торговельні точки вже зафіксували збільшення цін на кілограм яловичини на 10–15%, а деякі преміальні магазини пропонують товар ще дорожче. Споживачі зазначають, що через дефіцит вони змушені шукати альтернативи або купувати менші обсяги м’яса.

Джерело: Главред.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Одеській області: магазини різко змінили розцінки.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів в Одесі: де платять понад 25 000 гривень щомісяця.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одесі: які документи потрібно надати.