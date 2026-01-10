Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области одобрено Костопольским городским советом с 1 января 2026 года, сообщает Politeka.
Новые ставки касаются централизованного водоснабжения и водоотведения, обслуживаемых КП «Костопольводоканал». Основной причиной коррекции названа необходимость покрытия растущих затрат на электроэнергию, ремонтные работы, материалы и оплату труда персонала.
Городские власти подчеркивают, что бесперебойное обеспечение водой и функционирование канализационной системы остаются приоритетом даже в условиях военного положения. Предприятие использует автономные резервные установки, позволяющие поддерживать услуги при возможных отключениях электроснабжения.
В «Костопольводоканале» отмечают, что стабильная работа сетей нуждается в дополнительных финансовых ресурсах. К факторам влияния относят незаконные подключения, отсутствие счетчиков и увеличение потребления, что повышает нагрузку на систему и оказывает давление на бюджет предприятия.
Для прозрачности совет обнародовал сравнительные данные тарифов в Костополе и соседних общинах. Это позволяет оценить предложенные ставки в региональном контексте и заранее скорректировать семейный бюджет.
Согласно проекту, новые тарифы с учетом НДС составят 38,14 грн за кубометр централизованной воды и 42,10 грн за кубометр водоотвода. Предусмотрена возможность их корректировки при дальнейшем росте расходов на обслуживание или увеличении потребления.
Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области должно обеспечить финансовую стабильность предприятия, поддержать надлежащее качество обслуживания и гарантировать бесперебойную работу водоснабжения и канализации. Гражданам советуют следить за официальными обновлениями и планировать расходы, чтобы избежать накопления долгов и обеспечить стабильное использование услуг.
