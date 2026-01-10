Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області має забезпечити фінансову стабільність підприємства.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області ухвалено Костопільською міською радою з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Нові ставки стосуються централізованого водопостачання та водовідведення, які обслуговує КП «Костопільводоканал». Основною причиною коригування названа необхідність покриття зростаючих витрат на електроенергію, ремонтні роботи, матеріали та оплату праці персоналу.

Міська влада підкреслює, що безперебійне забезпечення водою та функціонування каналізаційної системи залишаються пріоритетом навіть в умовах воєнного стану. Підприємство використовує автономні резервні установки, що дозволяють підтримувати послуги під час можливих відключень електропостачання.

У «Костопільводоканалі» зазначають, що стабільна робота мереж потребує додаткових фінансових ресурсів. До факторів впливу відносять незаконні підключення, відсутність лічильників і збільшення споживання, що підвищує навантаження на систему та тисне на бюджет підприємства.

Для прозорості рада оприлюднила порівняльні дані тарифів у Костополі та сусідніх громадах. Це дозволяє мешканцям оцінити запропоновані ставки в регіональному контексті та заздалегідь скоригувати сімейний бюджет.

Згідно з проєктом, нові тарифи з урахуванням ПДВ складатимуть 38,14 грн за кубометр централізованої води та 42,10 грн за кубометр водовідведення. Передбачено можливість їх коригування у разі подальшого зростання витрат на обслуговування або збільшення споживання.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області має забезпечити фінансову стабільність підприємства, підтримати належну якість обслуговування та гарантувати безперебійну роботу водопостачання і каналізації. Громадянам радять слідкувати за офіційними оновленнями та планувати витрати, щоб уникнути накопичення боргів та забезпечити стабільне користування послугами.

