В Винницкой области в пятницу, 9 января 2026 года, графики отключения света будут действовать в период с 10:00 до 16:00, сообщает Politeka.
По данным облэнерго, речь идет о плановых обесточениях, связанных с профилактическими работами в электрических сетях региона.
В частности, такие графики отключения света 9 января коснутся Тывровского района электросетей в Винницкой области. Частичные обесточения состоятся в населенных пунктах Гнивань (по улицам Европейская, Апрельская, Подольская, Сагайдачного, Соборная, Солнечная, Шевченко, Ярослава Мудрого) и Иосифовка (по ул. Шевченко), пишет Politeka.
В городе Ильинка без электроэнергии в пятницу останутся жители некоторых домов по улицам Винницкой, Дружбы, Павловской, Победы, Пирогова, Юрия Добровольского.
Также графики отключения света 9 января будут действовать в пределах обслуживания Барского района электросетей:
- Карышков (Демчука, Франко, Коцюбинского, Крутогорская, Молодежная, Леси Украинки, Независимости, Кобылянской, Подольская, Полевая, Руданского, Солнечная, Майская, Центральная, Шевченко, Школьная, Юности);
- Украинское (Вишневая, Котляревского, Коцюбинского, Нагорная, Лысенко, Подольская, Тихая, Школьная, Независимости);
- Копайгород.
В Липовецком – Сиваковцы (Апрельная, Озерная, Центральная, пер. Вербный), Соболевка (Независимости, Майская).
