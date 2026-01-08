Специалисты облэнерго предупредили жителей Винницкой области о новых графиках отключения света на пятницу, 9 января 2026 года.

В Винницкой области в пятницу, 9 января 2026 года, графики отключения света будут действовать в период с 10:00 до 16:00, сообщает Politeka.

По данным облэнерго, речь идет о плановых обесточениях, связанных с профилактическими работами в электрических сетях региона.

В частности, такие графики отключения света 9 января коснутся Тывровского района электросетей в Винницкой области. Частичные обесточения состоятся в населенных пунктах Гнивань (по улицам Европейская, Апрельская, Подольская, Сагайдачного, Соборная, Солнечная, Шевченко, Ярослава Мудрого) и Иосифовка (по ул. Шевченко), пишет Politeka.

В городе Ильинка без электроэнергии в пятницу останутся жители некоторых домов по улицам Винницкой, Дружбы, Павловской, Победы, Пирогова, Юрия Добровольского.

Также графики отключения света 9 января будут действовать в пределах обслуживания Барского района электросетей:

Карышков (Демчука, Франко, Коцюбинского, Крутогорская, Молодежная, Леси Украинки, Независимости, Кобылянской, Подольская, Полевая, Руданского, Солнечная, Майская, Центральная, Шевченко, Школьная, Юности);

Украинское (Вишневая, Котляревского, Коцюбинского, Нагорная, Лысенко, Подольская, Тихая, Школьная, Независимости);

Копайгород.

В Липовецком – Сиваковцы (Апрельная, Озерная, Центральная, пер. Вербный), Соболевка (Независимости, Майская).

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о дефиците продуктов в Украине: наблюдается нехватка базового товара.

Также Politeka сообщала о повышении тарифов на воду: какие цены будут актуальны.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом подорожании проезда: сколько придется платить.