Фахівці обленерго попередили мешканців Вінницької області про нові графіки відключення світла на пʼятницю, 9 січня 2026 року.

У Вінницькій області в пʼятницю, 9 січня 2026 року, графіки відключення світла діятимуть у період із 10:00 до 16:00, повідомляє Politeka.

За даними обленерго, мова йде про планові знеструмлення, повʼязані з профілактичними роботами в електричних мережах регіону.

Зокрема такі графіки відключення світла 9 січня торкнуться Тиврівського району електромереж у Вінницькій області. Часткові знеструмлення відбудуться в населених пунктах Гнівань (по вулицях Європейська, Квітнева, Подільська, Сагайдачного, Соборна, Сонячна, Шевченка, Ярослава Мудрого) та Йосипівка (по вул. Шевченка), пише Politeka.

У місті Іллінці без електроенергії в пʼятницю залишаться мешканці деяких будинків по вулицях Вінницька, Дружби, Павлівська, Перемоги, Пирогова, Юрія Добровольського.

Також графіки відключення світла 9 січня діятимуть у межах обслуговування Барського району електромереж:

Каришків (Демчука, Франка, Коцюбинського, Крутогірська, Молодіжна, Лесі Українки, Незалежності, Кобилянської, Подільська, Польова, Руданського, Сонячна, Травнева, Центральна, Шевченка, Шкільна, Юності);

Українське (Вишнева, Котляревського, Коцюбинського, Нагірна, Лисенка, Подільська, Тиха, Шкільна, Незалежності);

Копайгород.

У Липовецькому – Сиваківці (Квітнева, Озерна, Центральна, пров. Вербний), Соболівка (Незалежності, Травнева).

