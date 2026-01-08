У Вінницькій області в пʼятницю, 9 січня 2026 року, графіки відключення світла діятимуть у період із 10:00 до 16:00, повідомляє Politeka.
За даними обленерго, мова йде про планові знеструмлення, повʼязані з профілактичними роботами в електричних мережах регіону.
Зокрема такі графіки відключення світла 9 січня торкнуться Тиврівського району електромереж у Вінницькій області. Часткові знеструмлення відбудуться в населених пунктах Гнівань (по вулицях Європейська, Квітнева, Подільська, Сагайдачного, Соборна, Сонячна, Шевченка, Ярослава Мудрого) та Йосипівка (по вул. Шевченка), пише Politeka.
У місті Іллінці без електроенергії в пʼятницю залишаться мешканці деяких будинків по вулицях Вінницька, Дружби, Павлівська, Перемоги, Пирогова, Юрія Добровольського.
Також графіки відключення світла 9 січня діятимуть у межах обслуговування Барського району електромереж:
- Каришків (Демчука, Франка, Коцюбинського, Крутогірська, Молодіжна, Лесі Українки, Незалежності, Кобилянської, Подільська, Польова, Руданського, Сонячна, Травнева, Центральна, Шевченка, Шкільна, Юності);
- Українське (Вишнева, Котляревського, Коцюбинського, Нагірна, Лисенка, Подільська, Тиха, Шкільна, Незалежності);
- Копайгород.
У Липовецькому – Сиваківці (Квітнева, Озерна, Центральна, пров. Вербний), Соболівка (Незалежності, Травнева).
