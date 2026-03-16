Прогноз погоды с 17 по 26 марта в Харькове предполагается облачно с периодическими прояснениями и отсутствием длительных осадков.

Прогноз погоды с 17 по 26 марта в Харькове составлен по данным sinoptik.ua, сообщает Politeka.

Метеорологи предоставили местным жителям подробный прогноз погоды с 17 по 26 марта в Харькове.

17 марта в городе будет облачно в течение дня. Ночью и утром возможен мелкий дождь со снегом, который постепенно сменится небольшой дождь, однако во второй половине дня осадки прекратятся.

Температура воздуха в течение суток составит от +2° до +5°, а ощутимые показатели будут колебаться от 0° до +4°.

18 марта синоптики прогнозируют облачную атмосферу на улице, но без осадков. Температура днем ​​поднимется до +6°, ночью будет около +2°.

19 марта в городе также сохранится облачность, без осадков. Дневная температура может достичь +7°, при этом в ночные часы ожидается около +2°.

20 марта в облценьре прогнозируют мрачную амосферу в течение всего дня. Температура воздуха днем ​​поднимется до +8°, ​​осадков не ожидается.

21 марта будет преимущественно облачно, но без дождя. Максимальная температура днем ​​может достигать +11°.

22 марта в течение дня сохранится облачность, однако к вечеру возможны прояснения. Осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха днем ​​будет около +10°.

23 марта ожидается ясное небо. Осадков не предполагается. Температура может подняться до +11°.

24 марта днем ​​в городе снова появятся облака, однако к вечеру они постепенно рассеются. Дожди не прогнозируют, а дневная температура достигнет +12°.

25 и 26 марта синоптики прогнозируют облачность до самого вечера. Температурные показатели днем ​​могут подниматься до +13°.

В целом прогноз погоды с 17 по 26 марта в Харькове свидетельствует о преобладании облачности и постепенном повышении температуры.

