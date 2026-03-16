Прогноз погоды с 17 по 26 марта в Харькове составлен по данным sinoptik.ua, сообщает Politeka.
17 марта в городе будет облачно в течение дня. Ночью и утром возможен мелкий дождь со снегом, который постепенно сменится небольшой дождь, однако во второй половине дня осадки прекратятся.
Температура воздуха в течение суток составит от +2° до +5°, а ощутимые показатели будут колебаться от 0° до +4°.
18 марта синоптики прогнозируют облачную атмосферу на улице, но без осадков. Температура днем поднимется до +6°, ночью будет около +2°.
19 марта в городе также сохранится облачность, без осадков. Дневная температура может достичь +7°, при этом в ночные часы ожидается около +2°.
20 марта в облценьре прогнозируют мрачную амосферу в течение всего дня. Температура воздуха днем поднимется до +8°, осадков не ожидается.
21 марта будет преимущественно облачно, но без дождя. Максимальная температура днем может достигать +11°.
22 марта в течение дня сохранится облачность, однако к вечеру возможны прояснения. Осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха днем будет около +10°.
23 марта ожидается ясное небо. Осадков не предполагается. Температура может подняться до +11°.
24 марта днем в городе снова появятся облака, однако к вечеру они постепенно рассеются. Дожди не прогнозируют, а дневная температура достигнет +12°.
25 и 26 марта синоптики прогнозируют облачность до самого вечера. Температурные показатели днем могут подниматься до +13°.
В целом прогноз погоды с 17 по 26 марта в Харькове свидетельствует о преобладании облачности и постепенном повышении температуры.
