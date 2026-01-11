Жителей просят заранее учесть графики отключения света в неделю с 12 по 18 января в Житомирской области.

Графики отключения света в Житомирской области на неделю с 12 по 18 января будут действовать в регионе из-за плановых работ, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте "Житопроизводэнерго".

Графики отключения электроэнергии в Житомирской области на неделю с 12 по 18 января вводятся в связи с проведением плановых технических и ремонтных работ на электросетях. Энергетики заранее предупреждают жителей о возможных временных перебоях с электроснабжением и просят отнестись к этим мерам с пониманием.

12 января электроснабжение будет временно прекращено в Сербы с 9:00 до 17:00. Отключения будут применяться по указанным адресам.

Павла Яликова 17, 3, 2, 5

Середивська 1, 4, 6

Пыскивська 11, 8

Пискивська 2, 1, 10, 14, 2

Центральна 1, 12, 14, 2, 3, 4, 6 А

13 января с 9 до 17 временные ограничения коснутся населенного пункта Грабы по отдельным улицам:

Заричанська 17

Космонавтив 12А, 13, 15, 25, 4

Лисова 11, 9

Сонячна 16, 2, 20, 21, 22, 3, 4, 44, 46, 9

Терехова 1, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 29, 33, 7, 8

14 числа с 9 до 17 часов в населенном пункте Андрушивка из-за выполнения работ на электросетях электроснабжения будет отсутствовать у отдельных жилых домов на улицах:

Героев Чернобыля 20, 22, 24, 26, 38, 38а

Петра Сагайдачного 10, 12, 14, 16, 18, 2, 4, 5, 52, 6, 64, 8, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 42 58, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 78, 80, 84, 86

15 числа с 9 до 17 часов в населенном пункте Лугины отключения будут продолжаться по адресам:

пров. Зеленый 4а

пров. Зеленый 4

Зелена 33, 35а, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 43а, 44, 47, 47а, 47б, 48, 49, 49а, 49б, 51, 52, 53, 56, 58, 60, 62а, 64, 66

И-й переулок Зеленый 5

II переулок Зеленый 6

Графики отключений "Житомироблэнерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.

