Прогноз погоды в Полтаве на март обещает жителям города динамичное изменение атмосферных фронтов и постепенное отступление ночных морозов, передает Politeka.
Первая половина месяца пройдет под знаком влажности, а к середине весны ожидается стабилизация дневных показателей.
Декада осадков: снег и дождь
Начало весеннего сезона будет достаточно прохладным. Наиболее интенсивные осадки прогнозируют на период с 3 по 7 число. В эти дни воздух прогреется лишь до +1, +2 градусов, что на фоне ночных "минусов" приведет к мокрому снегу.
Особое внимание следует обратить на пятницу, 6 марта, когда ожидается значительная влажность при нулевой температуре. Выходные останутся облачными, однако с воскресенья осадки прекратятся.
Постепенное потепление и солнечные дни
Вторая часть луны принесет больше света. Анализируя прогноз погоды в Киеве на март, можно выделить несколько ключевых этапов:
- Стабилизация: С 10 по 15 марта столбики термометров закрепятся на отметках +2, +4 °C.
- Солнечная активность: понедельник (16.03) и вторник станут самыми теплыми днями второй декады, даря ясное небо.
- Ночной режим: Несмотря на дневной плюс, ночи останутся холодными (-3...-4 градуса) до середины третьей недели.
Финал луны: уверен "плюс"
Завершающая часть мартовского периода продемонстрирует уверенное движение к потеплению. Днем температура поднимется до +6 градусов. Хотя 20-22 марта снова пройдут небольшие дожди, ночные показатели наконец-то пересекут нулевую отметку, остановившись на +1. Это свидетельствует об окончательном завершении метеорологической зимы в областном центре.
