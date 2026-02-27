Анализируя прогноз погоды в Киеве на март, можно выделить несколько ключевых этапов.

Прогноз погоды в Полтаве на март обещает жителям города динамичное изменение атмосферных фронтов и постепенное отступление ночных морозов, передает Politeka.

Первая половина месяца пройдет под знаком влажности, а к середине весны ожидается стабилизация дневных показателей.

Декада осадков: снег и дождь

Начало весеннего сезона будет достаточно прохладным. Наиболее интенсивные осадки прогнозируют на период с 3 по 7 число. В эти дни воздух прогреется лишь до +1, +2 градусов, что на фоне ночных "минусов" приведет к мокрому снегу.

Особое внимание следует обратить на пятницу, 6 марта, когда ожидается значительная влажность при нулевой температуре. Выходные останутся облачными, однако с воскресенья осадки прекратятся.

Постепенное потепление и солнечные дни

Вторая часть луны принесет больше света. Анализируя прогноз погоды в Киеве на март, можно выделить несколько ключевых этапов:

Стабилизация: С 10 по 15 марта столбики термометров закрепятся на отметках +2, +4 °C.

С 10 по 15 марта столбики термометров закрепятся на отметках +2, +4 °C. Солнечная активность: понедельник (16.03) и вторник станут самыми теплыми днями второй декады, даря ясное небо.

понедельник (16.03) и вторник станут самыми теплыми днями второй декады, даря ясное небо. Ночной режим: Несмотря на дневной плюс, ночи останутся холодными (-3...-4 градуса) до середины третьей недели.

Финал луны: уверен "плюс"

Завершающая часть мартовского периода продемонстрирует уверенное движение к потеплению. Днем температура поднимется до +6 градусов. Хотя 20-22 марта снова пройдут небольшие дожди, ночные показатели наконец-то пересекут нулевую отметку, остановившись на +1. Это свидетельствует об окончательном завершении метеорологической зимы в областном центре.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области: что нужно для получения этой поддержки.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: какие документы нужны для оформления выплат.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области: кому доступно убежище.