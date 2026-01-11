Мешканців просять заздалегідь врахувати графіки відключення світла на тиждень з 12 по 18 січня в Житомирській області.

Графіки відключення світла в Житомирській області на тиждень з 12 по 18 січня діютимуть в регіоні через планові роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті "Житомиробленерго".

Графіки відключення електроенергії в Житомирській області на тиждень з 12 по 18 січня запроваджуються у зв’язку з проведенням планових технічних та ремонтних робіт на електромережах. Енергетики заздалегідь попереджають мешканців про можливі тимчасові перебої з електропостачанням та просять поставитися до цих заходів із розумінням.

12 січня електропостачання буде тимчасово припинене в Серби з 9:00 до 17:00. Відключення застосовуватимуться за визначеними адресами.

Павла Ялікова 17, 3, 2, 5

Середівська 1, 4, 6

Писківська 11, 8

Пісківська 2, 1, 10, 14, 2

Центральна 1, 12, 14, 2, 3, 4, 6 А

13 січня з 9 до 17 тимчасові обмеження торкнуться населеного пункту Граби за окремими вулицями:

Зарічанська 17

Космонавтів 12А, 13, 15, 25, 4

Лісова 11, 9

Сонячна 16, 2, 20, 21, 22, 3, 4, 44, 46, 9

Терехова 1, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 29, 33, 7, 8

14 числа з 9 до 17 години у населеному пункті Андрушівка через виконання робіт на електромережах електропостачання буде відсутнє в окремих житлових будинків на вулицях:

Героїв Чорнобиля 20, 22, 24, 26, 38, 38а

Петра Сагайдачного 10, 12, 14, 16, 18, 2, 4, 5, 52, 6, 64, 8, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 58, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 78, 80, 84, 86

15 числа з 9 до 17 години у населеному пункті Лугини вимкнення триватимуть за адресами:

пров. Зелений 4а

пров. Зелений 4

Зелена 33, 35а, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 43а, 44, 47, 47а, 47б, 48, 49, 49а, 49б, 51, 52, 53, 56, 58, 60, 62а, 64, 66

І -й провулок Зелений 5

ІІ провулок Зелений 6

Графіки відключень "Житомиробленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

