Работа для пенсионеров в Киевской области открыта на разных предприятиях.

Работа для пенсионеров в Киевской области представлена ​​сразу в нескольких сферах, где работодатели привлекают ответственных сотрудников и предлагают стабильные условия, сообщает Politeka.

По данным актуальных объявлений на платформе work.ua , людям постарше доступны вакансии в торговле, производстве и строительной сфере. Предложения включают четкие обязанности и официальное оформление.

Одним из вариантов стала позиция грузчика в строительном магазине «Будия», который работает на Позняках и Соломенском районе столицы. Компания предлагает доход в пределах 30-32 тысяч гривен.

В задачи входит помощь с перемещением материалов, комплектация заказов, сортировка продукции и поддержание порядка на складе. Предыдущий опыт не требуют – новых сотрудников обучают непосредственно на рабочем месте. График предусматривает занятость с 8:00 до 18:00 шесть дней в неделю.

Еще одна работа для пенсионеров в Киевской области открыта на предприятии «Бумажный Змей-ОПТ». Компания расширяет производство и приглашает специалистов для поклейки бумажных пакетов.

От кандидатов ожидают наличие среднего или профессионально-технического образования, практику от полугода, внимательность, аккуратность и умение работать в коллективе. Оплата труда составляет от 20 до 30 тысяч гривен и зависит от уровня навыков, выплаты производят без задержек.

Кроме этого, в регионе доступна вакансия асфальтобетонщика с оплатой 25-27 тысяч гривен. Работодатель указывает на необходимость знания типов покрытия, смесей, мастик и эмульсий.

Таким образом, жители пенсионного возраста могут выбрать занятость в соответствии с физическими возможностями и профессиональным опытом, не оставаясь вне рынка труда.

