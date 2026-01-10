Робота для пенсіонерів у Київській області відкрита на різних підприємствах.

Робота для пенсіонерів у Київській області представлена одразу в кількох галузях, де роботодавці залучають відповідальних співробітників і пропонують стабільні умови, повідомляє Politeka.

За даними актуальних оголошень на платформі work.ua, людям старшого віку доступні вакансії у торгівлі, виробництві та будівельній сфері. Пропозиції передбачають чіткі обов’язки та офіційне оформлення.

Одним із варіантів стала позиція вантажника у будівельному магазині «Будія», який працює на Позняках і в Солом’янському районі столиці. Компанія пропонує дохід у межах 30–32 тисяч гривень.

До завдань входить допомога з переміщенням матеріалів, комплектація замовлень, сортування продукції та підтримка порядку на складі. Попередній досвід не вимагають — нових співробітників навчають безпосередньо на робочому місці. Графік передбачає зайнятість з 8:00 до 18:00 шість днів на тиждень.

Ще одна робота для пенсіонерів у Київській області відкрита на підприємстві «Паперовий Змій-ОПТ». Компанія розширює виробництво та запрошує фахівців для поклейки паперових пакетів.

Від кандидатів очікують наявність середньої або професійно-технічної освіти, практику від пів року, уважність, охайність і вміння працювати в колективі. Оплата праці становить від 20 до 30 тисяч гривень і залежить від рівня навичок, виплати здійснюють без затримок.

Крім цього, у регіоні доступна вакансія асфальтобетонника з оплатою 25–27 тисяч гривень. Роботодавець зазначає потребу у знанні типів покриття, сумішей, мастик та емульсій.

Таким чином, мешканці пенсійного віку можуть обрати зайнятість відповідно до фізичних можливостей і професійного досвіду, не залишаючись поза ринком праці.

